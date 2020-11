Wyświetl swoje życie

Ten projektor kieszonkowy PicoPix o jasności 100 lumenów to jeden z najbardziej kompaktowych projektorów dostępnych na rynku — jest mniejszy nawet od myszy komputerowej. Dzięki złączu HDMI można podłączyć go do notebooka lub tabletu. To doskonały towarzysz w codziennej działalności biznesowej. Zobacz wszystkie korzyści