System Smart Calc Clean wydłuża czas eksploatacji żelazka

Wbudowany system usuwania kamienia Smart Calc Clean ułatwia konserwację żelazka z generatorem pary. W odpowiednim momencie przypomina on o konieczności odkamienienia. Co więcej, jest wyposażony w pojemnik, dzięki któremu usuwanie kamienia jest łatwe i bezpieczne. System służy do wielokrotnego użytku, co gwarantuje oszczędność — nie trzeba kupować dodatkowych wkładów.