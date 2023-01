Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego napełniania

Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l zapewnia do 2 godzin ciągłego użytkowania. Gdy zbiornik wody jest pusty, wskaźnik stanu przypomina o konieczności uzupełnienia wody w dowolnym momencie, co – dzięki dużym drzwiczkom otworu wlewowego – można zrobić po prostu wlewając do zbiornika wodę z kranu.