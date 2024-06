Technologia OptimalTEMP — gwarancja braku przypaleń

Dzięki technologii OptimalTEMP uzyskasz doskonałe rezultaty przy jednym idealnym ustawieniu temperatury. Gwarantujemy, że to żelazko nigdy nie przypali żadnej tkaniny przeznaczonej do prasowania, nawet jeśli zostanie pozostawione bez nadzoru. Możesz po prostu pozostawić je na prasowanym ubraniu lub desce do prasowania.