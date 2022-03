Telewizor Full HD 3D pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Obejrzysz filmy 3D na płytach Blu-ray, a już wkrótce także audycje telewizyjne. Telewizor firmy Philips jest gotowy do wyświetlania obrazu w jakości Full HD 3D. Wystarczy podłączyć do niego odtwarzacz Blu-ray z technologią 3D lub odbiornik telewizji HD. Trójwymiarowym obrazem może cieszyć się cała rodzina – dodatkowe okulary 3D dostępne są w zestawie PTA03.