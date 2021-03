Doskonała kawa za dotknięciem przycisku

Intenza+ to innowacyjny wkład filtra wody, opracowany specjalnie z myślą o optymalnej ochronie ekspresu do kawy podczas filtrowania wody. Dzięki niemu woda jest czystsza i lepiej smakuje, co umożliwia wydobycie pełni smaku kawy. Zobacz wszystkie korzyści