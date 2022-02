Czujnik dotykowy do pomijania utworów

SHOQBOX ma wbudowany czujnik ruchu. Wystarczy przesunąć ręką w prawo lub w lewo przed czujnikiem, by odtworzyć następną lub poprzednią ścieżkę. Przykryj czujnik ręką na sekundę, aby zatrzymać odtwarzanie. Zrób to ponownie, by wznowić odtwarzanie. Łatwa kontrola gestami pozwala prosto sterować odtwarzaniem.