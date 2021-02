Stojąc na bazie, akumulator ładuje się i jest zawsze gotowy do użycia

Dzięki temu, że w podstawie jest wbudowana ładowarka do akumulatora, możesz swobodnie nosić ze sobą odbiornik (o ile jest naładowany) po całym domu i pozostawać w kontakcie z dzieckiem. Poza tym jest to wygodne miejsce do trzymania odbiornika, gwarantujące, że będzie gotowy do użycia w każdej chwili.