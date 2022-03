Wyjątkowe połączenie włókien do oczyszczania twarzy

We wszystkich szczoteczkach VisaPure zastosowano unikalną technologię włosia 5 w 1. Każde włókno jest dwukrotnie polerowane, a jego miękkie zakończenie zapewnia gładki poślizg. Włosie VisaPure jest wyjątkowo długie, przez co gwarantuje maksymalny komfort skóry. Grubość włosia VisaPure jest do 3 razy mniejsza niż szerokość porów skóry, dzięki czemu oczyszczanie staje się bardziej efektywne. Dodatkowo jego wysoka gęstość pozwala oczyścić większą liczbę porów jednym ruchem, maksymalnie zwiększając komfort użytkowania. Włosie wykonano także ze specjalnie dobranego materiału, który zapewnia jego wodoodporność.