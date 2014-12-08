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Produkcja zakończona
Właściwy rozmiar, najwyższy komfort
Ta miękka nakładka masująca o szerszym lejku została specjalnie stworzona dla mam posiadających większe brodawki sutkowe. Może być używana z laktatorami z serii Philips Avent Comfort. Spójrz na obrazki poniżej, które pomogą zdecydować, czy potrzebujesz większej nakładki laktatora.
Pasuje do wszystkich laktatorów Natural
Możesz się dowiedzieć, czy potrzebujesz dużej nakładki laktatora, sprawdzając, czy brodawka sutkowa mieści się wygodnie w lejku nakładki. Jeśli sutek dotyka lub ociera się o ścianki lejka nakładki, należy wybrać dużą nakładkę laktatora, aby odciąganie pokarmu było wygodniejsze.
Jeśli brodawka sutkowa mieści się wygodnie w lejku nakładki, korzystasz z nakładki masującej w odpowiednim rozmiarze.
Jeśli brodawka sutkowa dotyka lub ociera się o ścianki lejka nakładki, należy wybrać dużą nakładkę laktatora z szerszym lejkiem, aby odciąganie pokarmu było wygodniejsze.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Jowita37
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca
katrin22
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca
1985sloneczko
28/06/2014
Polska
Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)
Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.