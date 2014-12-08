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  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
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Produkcja zakończona

Philips AventDuża nakładka masująca

SCF167/01

5

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Właściwy rozmiar, najwyższy komfort

Ta miękka nakładka masująca o szerszym lejku została specjalnie stworzona dla mam posiadających większe brodawki sutkowe. Może być używana z laktatorami z serii Philips Avent Comfort. Spójrz na obrazki poniżej, które pomogą zdecydować, czy potrzebujesz większej nakładki laktatora.

Poznaj wszystkie korzyści
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marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Laktator z szerszym lejkiem

Właściwy rozmiar, najwyższy komfort

  • Pasuje do wszystkich laktatorów Natural

Szerszy lejek zapewnia wygodne dopasowanie

Szerszy lejek zapewnia wygodne dopasowanie

Możesz się dowiedzieć, czy potrzebujesz dużej nakładki laktatora, sprawdzając, czy brodawka sutkowa mieści się wygodnie w lejku nakładki. Jeśli sutek dotyka lub ociera się o ścianki lejka nakładki, należy wybrać dużą nakładkę laktatora, aby odciąganie pokarmu było wygodniejsze.

Właściwy rozmiar: brodawka sutkowa da się wygodnie umieścić w lejku nakładki

Właściwy rozmiar: brodawka sutkowa da się wygodnie umieścić w lejku nakładki

Jeśli brodawka sutkowa mieści się wygodnie w lejku nakładki, korzystasz z nakładki masującej w odpowiednim rozmiarze.

Wybierz duży rozmiar: brodawka sutkowa dotyka ścianek lejka

Wybierz duży rozmiar: brodawka sutkowa dotyka ścianek lejka

Jeśli brodawka sutkowa dotyka lub ociera się o ścianki lejka nakładki, należy wybrać dużą nakładkę laktatora z szerszym lejkiem, aby odciąganie pokarmu było wygodniejsze.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca

28/06/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)

Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF167/01 Duża nakładka masująca

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 