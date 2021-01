Mieści sześć butelek Philips Avent

Mimo niewielkich rozmiarów jest to jedyny sterylizator mikrofalowy, który może pomieścić aż 6 butelek Philips Avent. Przeważnie sterylizatory mikrofalowe mieszczą tylko 4 butelki, podczas gdy sterylizator mikrofalowy Philips Avent umożliwia w trakcie jednego cyklu sterylizację zapasu butelek potrzebnych na cały dzień. Jest on także przystosowany do sterylizacji laktatorów ręcznych.