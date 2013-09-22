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Produkcja zakończona

Philips AventLaktator elektroniczny

SCF312/01

4.7

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Zaprojektowany dla wygody

Ciągły pośpiech lub stres może spowodować większe trudności podczas odciągania pokarmu. Laktator Philips Avent SCF312/01 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu komfortu podczas użytkowania.

Poznaj wszystkie korzyści

Zapewniający optymalny komfort laktator z nakładkami masującymi

Zaprojektowany dla wygody

  • Z butelką o poj. 125 ml

Zapamiętywanie indywidualnego rytmu

Zapamiętywanie indywidualnego rytmu

Tylko laktator elektroniczny Philips Avent potrafi dostosować się do Twoich potrzeb. Zapamiętuje i powtarza Twój indywidualny rytm i siłę odciągania pokarmu, zapewniając pełen komfort użytkowania.

Delikatność i skuteczne efekty

Delikatność i skuteczne efekty

Delikatne podciśnienie laktatora Philips Avent symuluje odruch ssania dziecka, zapewniając skuteczne odciąganie pokarmu

Opatentowana, miękka nakładka masująca z pięcioma płatkami

Opatentowana, miękka nakładka masująca z pięcioma płatkami

Wyjątkowa, aktywna nakładka masująca stymuluje i reguluje laktację

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%

Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie