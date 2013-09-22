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Produkcja zakończona
Zaprojektowany dla wygody
Ciągły pośpiech lub stres może spowodować większe trudności podczas odciągania pokarmu. Laktator Philips Avent SCF312/01 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu komfortu podczas użytkowania.
Z butelką o poj. 125 ml
Tylko laktator elektroniczny Philips Avent potrafi dostosować się do Twoich potrzeb. Zapamiętuje i powtarza Twój indywidualny rytm i siłę odciągania pokarmu, zapewniając pełen komfort użytkowania.
Delikatne podciśnienie laktatora Philips Avent symuluje odruch ssania dziecka, zapewniając skuteczne odciąganie pokarmu
Wyjątkowa, aktywna nakładka masująca stymuluje i reguluje laktację
4.7
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
ARTiV6
22/09/2013
Polska
Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%
Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny
bzyku
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny
Justyna77
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF312/01 Laktator elektroniczny