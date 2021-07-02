5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Wszystkie serie
Philips Avent Laktator elektroniczny
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SCF312/01
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Other Questions (1)
Czy mogę używać laktatora Philips Avent z jakimikolwiek produktami Avent?
Z jakiego materiału zostały wykonane butelki Avent?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Kiedy należy kupić laktator?
Woreczki do przechowywania pokarmuAkcesoria laktacyjne
Wkładki laktacyjneJednorazowe
Jednorazowe wkładki laktacyjne
Wkładki laktacyjneJednorazowe
Krem nawilżający do brodawek sutkowych Avent
Pojemniki do przechowywania10 sztuk z adapterem
AventCzęść główna laktatora
Philips Avent Torba do przechowywania lodu
AventSilikonowa membrana do laktatora