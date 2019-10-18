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  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
  • Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy

Produkcja zakończona

Philips AventLaktator ręczny Comfort

SCF330/12

4.7
| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt
Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy
Gdy znajdujesz się w wygodnej pozycji i jesteś zrelaksowana, wówczas mleko łatwiej wypływa. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz najwygodniejszy jak dotąd laktator. Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ mleka.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Pokarm dla dziecka i komfort dla mamy

  • Natural

  • W zestawie 3 pojemniki na pokarm

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.

W zestawie 3 uniwersalne pojemniki na pokarm

W zestawie 3 uniwersalne pojemniki na pokarm

Jeden pojemnik do odciągania pokarmu, przechowywania go i karmienia dziecka. Umożliwia przechowywanie w lodówce lub zamrażarce

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011