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Produkcja zakończona
Natural
W zestawie 3 pojemniki na pokarm
Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.
Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.
Jeden pojemnik do odciągania pokarmu, przechowywania go i karmienia dziecka. Umożliwia przechowywanie w lodówce lub zamrażarce
4.7
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Comfort Manual breast pump
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011