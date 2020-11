Lekka i niewielka konstrukcja; poręczna torba podróżna w zestawie

Laktator ma niewielkie wymiary, dzięki czemu łatwo go chwycić i odpowiednio dopasować do piersi. Jego podstawa jest mała i lekka — można ją ustawić w zasięgu ręki, aby mieć pełną kontrolę podczas odciągania pokarmu. Rurkę można łatwo owinąć wokół podstawy, co zapewnia dodatkową wygodę podczas transportu i przechowywania. Do laktatora dołączona jest poręczna torba podróżna.