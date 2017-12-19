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Produkcja zakończona
Natural
2 butelki 125ml z szerokim smoczkiem
Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.
Po włączeniu laktator automatycznie przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby uruchomić wypływ pokarmu. Następnie możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania — zgodnie ze swoimi preferencjami.
Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.
4.4
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ellinka95
19/12/2017
Česká republika
Úžasné balení,úžasná funkčnost.
Nejdokonalejší odsávačka jakou jsem mohla mít. Před touto jsem měla podobnou od jiné značky, a nedá se srovnávat s Aventem. Nyní ji podědila kamarádka, a je také maximálně spokojená. Opravdu jedna z mála věcí, které není absolutně co vytknout. Moc doporučuji. ❤️
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
KlaricekV
16/12/2017
Česká republika
Skvělá odsávačka
Elektrická odsávačka, kterou má smysl si pořídit-usnadní vám kojení, ušetří vás zatvrdlin a bolesti prsou, které lze snadno a rychle odsát. Odsávačku mohu jen doporučit, použití je snadné, je hygienická, má nádherný design a je výkonná. Díky ní se mezi kojením i vyspíte!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Олена-Мати24/7
04/10/2020
Україна
Помічних і рятівник у період ГВ
Плюси: - Компактний, легкий та є сумка, в якій зручно брати з собою. - Простий у використані, легко зібрати, легко мити. - Є режими інтенсивності, але мені поки достатньо першого для для досягнення бажаного результату. - Лагідний та безболісний у використані. - Не шумний. - В комплекті 2 пляшечки и до них 2 соски (які мають форму подібну до грудей) та 2 кришечки. Мінуси: - Не знайшла Саме мені став у нагоді у таких випадках, тому рекомендую: - Якщо Вам треба відлучитися на пару годин та дитину залишити наприклад з батьком. - Молоковідсмоктувач буде допомічником, в ситуації якщо трапився лактостаз. - На випадок якщо назначать курс лікування медикаментами не сумісними з ГВ, можна легко зробити запас молока.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Badania przeprowadzone na próbie losowej w celu porównania metod odciągania pokarmu stosowanych przez matki wcześniaków (Jones et al ADC 2001;85:F91).