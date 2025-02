Dopasowanie dla każdej mamy

Każda mama jest wyjątkowa, dlatego oferujemy 28mm lejki do pojemników laktatora oraz 26mm reduktory do lejków, zapewniające wygodne i bezpieczne dopasowanie dla większych rozmiarów piersi i brodawek. Przeznaczone do użytku z pojemnikami na mleko dedykowane do podwójnego laktatora samonośnego Philips Avent HandsFree.