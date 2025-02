Znajdź idealny model dla siebie

Każda mama ma inne potrzeby. Te 15-milimetrowe i 17-milimetrowe wkładki do osłon na piersi dla mniejszych rozmiarów piersi i brodawek zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie. Do użytku z 21-milimetrowymi osłonami na piersi i kubkami do gromadzenia pokarmu Philips Avent Hands-Free.