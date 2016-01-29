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Produkcja zakończona
2 butelki
125 ml
ze smoczkiem dla niemowląt
0m+
Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala ograniczyć przejadanie się, odbijanie i ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.
Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**
Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę do karmienia można łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę, co zapewnia maksymalną wygodę nawet malutkim rączkom dziecka.
5.0
z 5
22
Opinie
100%
poleca ten produkt
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
IwonkaB
16/05/2015
Polska
Polecam
Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.