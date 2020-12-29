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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Od 30 lat mamy obdarzają zaufaniem naszą butelkę Classic + — wiele z nich nadal najchętniej wybiera właśnie tę butelkę. Ułatwia ona karmienie i sprawia, że staje się ono przyjemniejsze. Powoduje również rzadsze występowanie kolki i poczucia dyskomfortu, co zostało potwierdzone klinicznie*.
2 butelki
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala ograniczyć przejadanie się, odbijanie i ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.
Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**
Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę do karmienia można łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę, co zapewnia maksymalną wygodę nawet malutkim rączkom dziecka.
4.7
z 5
101
Opinie
92%
poleca ten produkt
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Zalety
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Data użycia 2018-12-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Data użycia 2018-12-29
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Zalety
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Wady
Brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Data użycia 2019-11-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Data użycia 2019-11-29
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.