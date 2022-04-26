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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
1 butelka
330 ml
Smoczek o regulowanym wypływie
3m+
Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala ograniczyć przejadanie się, odbijanie i ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.
Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**
Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę do karmienia można łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę, co zapewnia maksymalną wygodę nawet malutkim rączkom dziecka.
4.9
z 5
140
Opinie
98%
poleca ten produkt
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Zalety
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Zalety
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Solidne wykonanie i jakość
Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.
Zalety
wygląd, jakość wykonania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent przejawiały mniejszą skłonność do kolek niż dzieci karmione tradycyjną butelką. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego znanego producenta.