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  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Classic +

SCF686/17

4.9
| (140) Opinie | 98% poleca ten produkt
Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Od 30 lat mamy obdarzają zaufaniem naszą butelkę Classic + — wiele z nich nadal najchętniej wybiera właśnie tę butelkę. Ułatwia ona karmienie i sprawia, że staje się ono przyjemniejsze. Powoduje również rzadsze występowanie kolki i poczucia dyskomfortu, co zostało potwierdzone klinicznie*.
Poznaj wszystkie korzyści

Zaufanie od 30 lat

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 1 butelka

  • 330 ml

  • Smoczek o regulowanym wypływie

  • 3m+

Łatwe przysysanie dzięki wyjątkowemu zaworkowi

Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala ograniczyć przejadanie się, odbijanie i ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę do karmienia można łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę, co zapewnia maksymalną wygodę nawet malutkim rączkom dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

140

Opinie

98%

poleca ten produkt

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Zalety

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Zalety

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Solidne wykonanie i jakość

Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.

Zalety

wygląd, jakość wykonania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent przejawiały mniejszą skłonność do kolek niż dzieci karmione tradycyjną butelką. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego znanego producenta.