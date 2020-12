Wygoda podczas spożywania posiłków w podróży

Podróżny zestaw do karmienia Philips AVENT zawiera jedno duże naczynie do karmienia podzielone na części, dwa wyjmowane małe pojemniki, zintegrowaną łyżeczkę do karmienia i matę z przyssawkami zapobiegającą rozlewaniu. Idealnie nadaje się dla każdej mamy podróżującej z dzieckiem. Zobacz wszystkie korzyści