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Produkcja zakończona
Wygoda podczas spożywania posiłków w podróży
Podróżny zestaw do karmienia Philips Avent zawiera jedno duże naczynie do karmienia podzielone na części, dwa wyjmowane małe pojemniki, zintegrowaną łyżeczkę do karmienia i matę z przyssawkami zapobiegającą rozlewaniu. Idealnie nadaje się dla każdej mamy podróżującej z dzieckiem.
Zestaw podróżny
Podróżny zestaw do karmienia Philips Avent zawiera jedno duże, podzielone na części naczynie do karmienia z pokrywką i dwa oddzielne naczynia z pokrywkami, doskonale nadające się do przekąsek i niewielkich porcji jedzenia.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
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