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        Philips AventSCH400/00 Baby Care set

        SCH400/00

        4.6
        | (60) Opinie | 93% poleca ten produkt
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        4.6

        z 5

        60

        Opinie

        93%

        poleca ten produkt

        11/07/2023

        Polska

        Polska

        Najlepsze nożyczki

        Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

        17/11/2020

        Polska

        Polska

        Świetny zestaw

        Super zestaw. Wszystko czego potrzebuję w jednym miejscu

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

        09/10/2014

        Polska

        Polska

        Super zestaw

        Najpotrzebniejsze rzeczy w jednym miejscu. Idealna kosmetyczka dla dziecka w podróż. Dokładny, wygodny z miękką końcówką i szybki termometr. Miękka szczotka do włosów, miękka nakładka na palec do czyszczenia zębów. Jestem zadowolona z zakupu.

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

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        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie