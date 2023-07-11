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Produkcja zakończona
4.6
z 5
60
Opinie
93%
poleca ten produkt
Grzanka80
11/07/2023
Polska
Najlepsze nożyczki
Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Buba0211
17/11/2020
Polska
Świetny zestaw
Super zestaw. Wszystko czego potrzebuję w jednym miejscu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
AlaW
09/10/2014
Polska
Super zestaw
Najpotrzebniejsze rzeczy w jednym miejscu. Idealna kosmetyczka dla dziecka w podróż. Dokładny, wygodny z miękką końcówką i szybki termometr. Miękka szczotka do włosów, miękka nakładka na palec do czyszczenia zębów. Jestem zadowolona z zakupu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka