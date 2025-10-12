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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB4805RG/00

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Odkryj prawdziwą wolność dzięki lekkości. Bez przewodów, które mogłyby Cię ograniczać. Bezprzewodowe słuchawki Philips Flite Everlite łączą stylowy wygląd i codzienną prostotę. Kompaktowe i niezwykle lekkie, zapewniają czysty dźwięk przez cały dzień.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

Akumulator zapewnia 12-godzinny czas odtwarzania

Akumulator zapewnia 12-godzinny czas odtwarzania

12-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc wystarczającą do słuchania muzyki przez cały dzień.

Obsługa funkcji Bluetooth 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Obsługa funkcji Bluetooth 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Sparuj urządzenie przenośne ze słuchawkami, używając technologii Bluetooth, aby poczuć swobodę krystalicznie czystej muzyki i rozmów — bez uciążliwych przewodów.

Szybkie ładowanie w pięć minut

Szybkie ładowanie w pięć minut

Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz podładować w bardzo krótkim czasie niemal rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie pięć minut ładowania, by móc słuchać muzyki przez kolejną godzinę.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych