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Produkcja zakończona
SHB4805RG/00
Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
Odkryj prawdziwą wolność dzięki lekkości. Bez przewodów, które mogłyby Cię ograniczać. Bezprzewodowe słuchawki Philips Flite Everlite łączą stylowy wygląd i codzienną prostotę. Kompaktowe i niezwykle lekkie, zapewniają czysty dźwięk przez cały dzień.
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
12-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc wystarczającą do słuchania muzyki przez cały dzień.
Sparuj urządzenie przenośne ze słuchawkami, używając technologii Bluetooth, aby poczuć swobodę krystalicznie czystej muzyki i rozmów — bez uciążliwych przewodów.
Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz podładować w bardzo krótkim czasie niemal rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie pięć minut ładowania, by móc słuchać muzyki przez kolejną godzinę.
Opinie
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