Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Odkryj prawdziwą wolność dzięki lekkości. Bez przewodów, które mogłyby Cię ograniczać. Bezprzewodowe słuchawki Philips Flite Everlite łączą stylowy wygląd i codzienną prostotę. Kompaktowe i niezwykle lekkie, zapewniają czysty dźwięk przez cały dzień.