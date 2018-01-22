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Produkcja zakończona

Słuchawki stereofoniczne

SHP5401/00

5

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Do korzystania w domu i w podróży

Słuchawki zapewniają dźwięk o dużej mocy, przy czym są niezwykle wygodne do noszenia dzięki swej lekkiej konstrukcji. Zapewniają one świetną jakość dźwięku i maksymalny komfort użytkowania zarówno w domu, jak i poza nim.

Poznaj wszystkie korzyści

Do korzystania w domu i w podróży

  • Do użytku wewnątrz i poza domem

Przewód jednostronny to mniejsza plątanina i większa wygoda

Przewód podłącza się tylko z jednej strony, co znacznie zmniejsza ryzyko jego splątania i ułatwia zwijanie.

Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku

Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.

Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku zapewniają niespotykany komfort

Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku, owinięte tkaniną dopasowaną do poduszek czasz, umożliwiają lepsze i pewniejsze dopasowanie, bez wywierania dodatkowego nacisku na głowę.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/01/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Wspaniałe

porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie