Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SHP5401/00
Do korzystania w domu i w podróży
Słuchawki zapewniają dźwięk o dużej mocy, przy czym są niezwykle wygodne do noszenia dzięki swej lekkiej konstrukcji. Zapewniają one świetną jakość dźwięku i maksymalny komfort użytkowania zarówno w domu, jak i poza nim.
Do użytku wewnątrz i poza domem
Przewód podłącza się tylko z jednej strony, co znacznie zmniejsza ryzyko jego splątania i ułatwia zwijanie.
Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.
Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku, owinięte tkaniną dopasowaną do poduszek czasz, umożliwiają lepsze i pewniejsze dopasowanie, bez wywierania dodatkowego nacisku na głowę.
5.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
lexaxel
22/01/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones
rafał24
22/01/2018
Polska
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones
ewina
06/01/2014
Polska
Wspaniałe
porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP5401 Stereo Headphones