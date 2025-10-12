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Produkcja zakończona
SHP8900/00
Idealna wyrazistość dźwięku
Wygodne i w pełni regulowane słuchawki z neodymowymi przetwornikami głośnikowymi zapewniają idealną wyrazistość dźwięku i szerokie pasmo przenoszenia.
Niespotykana dokładność
Regulowany w prosty sposób mechanizm zapewnia dokładne i szczelne dopasowanie poduszki czaszy do ucha, zapewniając dużą wygodę oraz optymalne brzmienie.
Przywiązując uwagę nawet do najdrobniejszych szczegółów, inżynierowie akustyki dopracowali konstrukcję mechanizmu blokującego przewód, który zapobiega ich przypadkowemu odłączeniu.
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