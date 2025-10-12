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Produkcja zakończona

Słuchawki Hi-Fi

SHP8900/00

Idealna wyrazistość dźwięku

Wygodne i w pełni regulowane słuchawki z neodymowymi przetwornikami głośnikowymi zapewniają idealną wyrazistość dźwięku i szerokie pasmo przenoszenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Hi-fi

Idealna wyrazistość dźwięku

  • Niespotykana dokładność

Łatwo regulowany pałąk zapewnia maksymalne dopasowanie i wygodę

Regulowany w prosty sposób mechanizm zapewnia dokładne i szczelne dopasowanie poduszki czaszy do ucha, zapewniając dużą wygodę oraz optymalne brzmienie.

Unikalny, odłączany mechanizm blokujący przewód

Przywiązując uwagę nawet do najdrobniejszych szczegółów, inżynierowie akustyki dopracowali konstrukcję mechanizmu blokującego przewód, który zapobiega ich przypadkowemu odłączeniu.

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Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie