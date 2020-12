Łatwe w obsłudze pogrupowane funkcje

Wygodnie pogrupowane funkcje umożliwiają łatwe rozpoznanie przycisków koniecznych do sterowania określonym urządzeniem audio-wideo. Wszystkie funkcje urządzenia są pogrupowane na pilocie. Ponadto górna część pilota składa się z kilku kolorowych części (czarnej, srebrnej, aluminiowej itd.), a przyciski mają kolorowe wykończenie (czarne, srebrne, matowe, błyszczące itd.), co pozwala szybko zidentyfikować grupę przycisków konieczną do obsługi określonego urządzenia.