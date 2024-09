Spiczasta końcówka: idealny do prasowania trudnych obszarów

Parownica ręczna Philips 5000 ma spiczastą końcówkę, która umożliwia dotarcie do najtrudniejszych zakamarków i wygładzenie nawet najbardziej skomplikowanych fałd, zmarszczeń i mankietów. Oznacza to, że wszystkie najbardziej delikatne ubrania będą gotowe do założenia, kiedy tylko zechcesz. Żaden ubiór nie będzie poza zasięgiem.