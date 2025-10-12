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Produkcja zakończona

Przewód HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60 Hz Ultra HD z technologią Dynamic HDR

Poznaj rozdzielczość Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Technologia Dynamic HDR zapewnia najlepszy kontrast i bardzo ostry obraz przy szybkiej akcji. Ulepszona obsługa zwrotnego kanału audio do 192 kHz przy 24-bitowej rozdzielczości.

Poznaj wszystkie korzyści

Przewód HDMI z certyfikatem

8K 60 Hz Ultra HD z technologią Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz z funkcją Dynamic HDR

Obrazy o szybkości 60 klatek na sekundę z funkcją Dynamic HDR, zapewniające najlepszy kontrast i jakość szczegółów.

Rozdzielczość 8K (7680 x 4320)

Obsługuje rozdzielczość wideo do 8K (7680 x 4320), zapewniając najwyższą jakość obrazu i najlepsze wrażenia z gry.

Przewód miedziany 28 AWG zapewniający najlepszą jakość obrazu i dźwięku.

Materiały wysokiej jakości — przewód miedziany 28 AWG zapewnia najlepsze połączenie przy minimalnej utracie danych.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie