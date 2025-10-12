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Produkcja zakończona
SWV9702/00
8K 60 Hz Ultra HD z technologią Dynamic HDR
Poznaj rozdzielczość Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Technologia Dynamic HDR zapewnia najlepszy kontrast i bardzo ostry obraz przy szybkiej akcji. Ulepszona obsługa zwrotnego kanału audio do 192 kHz przy 24-bitowej rozdzielczości.
8K 60 Hz
2 m
Obrazy o szybkości 60 klatek na sekundę z funkcją Dynamic HDR, zapewniające najlepszy kontrast i jakość szczegółów.
Obsługuje rozdzielczość wideo do 8K (7680 x 4320), zapewniając najwyższą jakość obrazu i najlepsze wrażenia z gry.
Materiały wysokiej jakości — przewód miedziany 28 AWG zapewnia najlepsze połączenie przy minimalnej utracie danych.
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