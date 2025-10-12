Łączność Bluetooth Multipoint (połączenie wielopunktowe). Pracuj wydajniej

Usprawnij swoją pracę. Te bezprzewodowe słuchawki mogą łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie – i przełączać się między nimi zależnie od potrzeb. Możesz więc słuchać muzyki z laptopa i odbierać połączenia z telefonu.