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Produkcja zakończona
TAH6506BK/00
Aktywna redukcja szumów
Smukłe i lekkie
Parowanie w technologii Multipoint
Chcesz ograniczyć hałas, gdy jesteś w podróży? Wewnętrzne mikrofony w nakładkach tych bezprzewodowych słuchawek nausznych wyeliminują niechciany hałas silnika, co pozwoli Ci swobodnie słuchać muzyki, którą kochasz.
Owalne nakładki nauszne i smukły pałąk nadają charakterystyczny styl. Szczelna, nauszna konstrukcja w sposób pasywny izoluje hałas z zewnątrz. Przetworniki o średnicy 32 mm zapewniają głębokie basy i czysty, szczegółowy dźwięk.
Usprawnij swoją pracę. Te bezprzewodowe słuchawki mogą łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie – i przełączać się między nimi zależnie od potrzeb. Możesz więc słuchać muzyki z laptopa i odbierać połączenia z telefonu.
Opinie
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.