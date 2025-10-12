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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe

TAH6506BK/00

W każdej chwili. Codziennie.
Te niesamowicie smukłe słuchawki bezprzewodowe skupiają się na dźwięku. Funkcja aktywnej redukcji szumów pozwala zatracić się w ulubionej muzyce — niezależnie od miejsca. Ułatwiają również wielozadaniowość — słuchawki można sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie.
Poznaj wszystkie korzyści

W każdej chwili. Codziennie.

  • Aktywna redukcja szumów

  • Smukłe i lekkie

  • Parowanie w technologii Multipoint

Skupione na Twojej muzyce. Aktywna redukcja szumów

Skupione na Twojej muzyce. Aktywna redukcja szumów

Chcesz ograniczyć hałas, gdy jesteś w podróży? Wewnętrzne mikrofony w nakładkach tych bezprzewodowych słuchawek nausznych wyeliminują niechciany hałas silnika, co pozwoli Ci swobodnie słuchać muzyki, którą kochasz.

Smukła konstrukcja nauszna. Wyróżniający się wygląd

Owalne nakładki nauszne i smukły pałąk nadają charakterystyczny styl. Szczelna, nauszna konstrukcja w sposób pasywny izoluje hałas z zewnątrz. Przetworniki o średnicy 32 mm zapewniają głębokie basy i czysty, szczegółowy dźwięk.

Łączność Bluetooth Multipoint (połączenie wielopunktowe). Pracuj wydajniej

Łączność Bluetooth Multipoint (połączenie wielopunktowe). Pracuj wydajniej

Usprawnij swoją pracę. Te bezprzewodowe słuchawki mogą łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie – i przełączać się między nimi zależnie od potrzeb. Możesz więc słuchać muzyki z laptopa i odbierać połączenia z telefonu.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.