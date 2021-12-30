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Produkcja zakończona

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Opinie
Zanurz się w dźwięku
Inspiracja. Motywacja. Koncentracja. Te bezprzewodowe słuchawki nauszne z niesamowitą funkcją aktywnej redukcji szumów zapewniają czysty dźwięk podczas rozmów. W pełni zintegrowany Asystent Google pomaga wykonać więcej zadań bez użycia rąk.
Poznaj wszystkie korzyści

Zanurz się w dźwięku

  • Redukcja szumów Pro

  • Zintegrowany Asystent Google

  • Bluetooth Multipoint

  • Sterowanie dotykowe

Hybrydowa aktywna redukcja szumów — skup się na tym, na czym chcesz

Hybrydowa aktywna redukcja szumów — skup się na tym, na czym chcesz

Nasze bezprzewodowe słuchawki pozwolą Ci maksymalnie wsłuchać się w odtwarzane utwory. Jeden mikrofon wewnętrzny i jeden mikrofon wewnętrzny filtrują hałasy z zewnątrz. Zakryj prawą słuchawkę, aby uruchomić tryb Awareness i przywrócić dźwięk otoczenia.

Zaokrąglone słuchawki nauszne — elegancki wygląd, doskonały dźwięk

Zaokrąglone słuchawki nauszne — elegancki wygląd, doskonały dźwięk

Okrągłe nauszniki mają charakterystyczny styl i są doskonale dopasowane, przez co pasywnie redukują hałas z zewnątrz. Idealnie dostrojone 40-milimetrowe przetworniki zapewniają głęboki bas, zrównoważone tony średnie i dokładne tony wysokie.

Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie dźwiękiem

Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie dźwiękiem

Wzmocnij basy lub wycisz tony wysokie dzięki aplikacji Philips Headphones, która umożliwia sterowanie muzyką. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki. Możesz też przełączać się między trybami ANC za pomocą jednego dotknięcia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.9

z 5

17

Opinie

4

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Zalety

Wszytko

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

22/04/2024

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Wady

Мінусів поки не знайшов.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Zalety

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

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  2. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.