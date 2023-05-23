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Produkcja zakończona
TAPH802BK/00
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Tydzień po tygodniu, te słuchawki przetrwają nawet najbardziej wymagające dojazdy. Jedno pełne naładowanie trwa 1,5 godziny i pozwala na 30 godzin odtwarzania muzyki lub rozmowy. Dwa poziomy szybkiego ładowania „Błyskawiczne ładowanie” i „Szybkie ładowanie” zapewniają dodatkowo 2 lub 6 godz. odtwarzania. Dzięki temu możesz słuchać muzyki od poniedziałku do piątku i jeszcze dłużej.
Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie.
Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają miękkie nauszniki składane w dwóch kierunkach. Można je złożyć na płasko, co umożliwia przechowywanie ich w szufladzie biurka. Można je również złożyć na płasko i do wewnątrz, dzięki czemu zmieszczą się w kieszeni lub torbie.
3.6
z 5
10
Opinie
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Zalety
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Zalety
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Wady
brak pokrowca, krótki kabel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Zalety
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych