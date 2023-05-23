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  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
  • Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Opinie
Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
Bezprzewodowe słuchawki nauszne sprawią, że dojazd do pracy stanie się przyjemniejszy dzięki zrównoważonemu, szczegółowemu brzmieniu i czasowi odtwarzania do 30 godzin. Jeśli potrzebujesz go więcej, szybkie ładowanie zapewnia od 2 do 6 godzin dodatkowej mocy.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki bezprzewodowe obsługujące dźwięk wysokiej rozdzielczości

Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

30 godzin odtwarzania podczas każdego dojazdu.

Tydzień po tygodniu, te słuchawki przetrwają nawet najbardziej wymagające dojazdy. Jedno pełne naładowanie trwa 1,5 godziny i pozwala na 30 godzin odtwarzania muzyki lub rozmowy. Dwa poziomy szybkiego ładowania „Błyskawiczne ładowanie” i „Szybkie ładowanie” zapewniają dodatkowo 2 lub 6 godz. odtwarzania. Dzięki temu możesz słuchać muzyki od poniedziałku do piątku i jeszcze dłużej.

Szczegółowy dźwięk i potężne basy

Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie.

Uniwersalna konstrukcja

Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają miękkie nauszniki składane w dwóch kierunkach. Można je złożyć na płasko, co umożliwia przechowywanie ich w szufladzie biurka. Można je również złożyć na płasko i do wewnątrz, dzięki czemu zmieszczą się w kieszeni lub torbie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.6

z 5

10

Opinie

23/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Zalety

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Zalety

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Wady

brak pokrowca, krótki kabel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Zalety

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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