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Produkcja zakończona
TASN503BK/00
Trenuj mądrzej
Te wodoodporne i bezprzewodowe sportowe słuchawki dokanałowe pozwalają dostosować intensywność treningu do potrzeb użytkownika. Czujnik tętna pomaga osiągać najlepsze wyniki podczas każdej sesji treningowej, a 6 godzin odtwarzania i mocny dźwięk inspirują do przekraczania ograniczeń.
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.
Dokanałowe
6 godzin odtwarzania
Monitoruj swoje tętno dzięki wbudowanemu czujnikowi. Umieszczony w słuchawce czujnik umożliwia precyzyjne śledzenie tętna. Będziesz wiedzieć, kiedy dać z siebie wszystko, a kiedy odpocząć, dzięki czemu uzyskasz najlepsze możliwe rezultaty podczas każdego treningu. Zgodność z darmowymi aplikacjami do śledzenia sprawności fizycznej.
Przyjazny dla użytkownika przycisk ułatwia dzieciom odbieranie połączeń, pomijanie utworów lub wstrzymywanie odtwarzania. A wszystko to bez dotykania smartfona. Przyciski głośności znajdujące się u podstawy nakładek nausznych są łatwo dostępne, podobnie jak przycisk LED.
Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie.
4.7
z 5
10
Opinie
90%
poleca ten produkt
Michał38
24/11/2020
Polska
Pracownik Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Pracownik Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Zalety
Wygodne, dlugo graja,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2019-03-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Zalety
Dopasowanie, dzwięk
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2019-03-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2019-03-16
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych