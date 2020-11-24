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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe

TASN503BK/00

4.7

| (10) Opinie | 90% poleca ten produkt

Trenuj mądrzej

Te wodoodporne i bezprzewodowe sportowe słuchawki dokanałowe pozwalają dostosować intensywność treningu do potrzeb użytkownika. Czujnik tętna pomaga osiągać najlepsze wyniki podczas każdej sesji treningowej, a 6 godzin odtwarzania i mocny dźwięk inspirują do przekraczania ograniczeń.

Poznaj wszystkie korzyści

Niezależnie od pogody

Trenuj mądrzej

  • Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

  • Dokanałowe

  • 6 godzin odtwarzania

Wbudowany czujnik tętna

Monitoruj swoje tętno dzięki wbudowanemu czujnikowi. Umieszczony w słuchawce czujnik umożliwia precyzyjne śledzenie tętna. Będziesz wiedzieć, kiedy dać z siebie wszystko, a kiedy odpocząć, dzięki czemu uzyskasz najlepsze możliwe rezultaty podczas każdego treningu. Zgodność z darmowymi aplikacjami do śledzenia sprawności fizycznej.

Prosty w obsłudze przycisk sterowania

Przyjazny dla użytkownika przycisk ułatwia dzieciom odbieranie połączeń, pomijanie utworów lub wstrzymywanie odtwarzania. A wszystko to bez dotykania smartfona. Przyciski głośności znajdujące się u podstawy nakładek nausznych są łatwo dostępne, podobnie jak przycisk LED.

3 wymienne nasadki douszne zapewniają doskonałe dopasowanie do wnętrza ucha

Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

10

Opinie

90%

poleca ten produkt

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Zalety

Wygodne, dlugo graja,

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2019-03-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Zalety

Dopasowanie, dzwięk

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2019-03-16

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2019-03-16

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