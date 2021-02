Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth

Przyjazne dla użytkownika przyciski umożliwiają wstrzymywanie odtwarzania utworów z listy, odbieranie połączeń i regulację głośności. Wszystko to bez dotykania smartfona. Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth. Zapamiętują one ostatnie urządzenie, z którym zostały sparowane.