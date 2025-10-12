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Produkcja zakończona
TAUE100BK/00
Bogaty dźwięk
Dopasowane słuchawki
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czystą zbilansowaną jakość dźwięku.
Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm z magnesami neodymowymi zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk.
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