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  • Potężny bas
  • Potężny bas
  • Potężny bas

Produkcja zakończona

Słuchawki

TAUE100BK/00

Potężny bas
Te słuchawki douszne pozwalają komfortowo słuchać muzyki oraz zapewniają niezwykle silny bas.
Poznaj wszystkie korzyści

dla lepszego brzmienia

Potężny bas

  • Bogaty dźwięk

  • Dopasowane słuchawki

Neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czystą zbilansowaną jakość dźwięku.

Przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk

Przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk

Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm z magnesami neodymowymi zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk.

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia doskonałe dopasowanie do wnętrza ucha

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Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie