Neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czystą zbilansowaną jakość dźwięku.