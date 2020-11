Podłużne, magnetyczne elementy douszne ułatwiają przechowywanie

Te słuchawki dokanałowe są wyposażone w podłużne, magnetyczne elementy douszne ułatwiające przechowywanie. Magnesy są wbudowane w tylnych częściach obu elementów nausznych, dzięki czemu przylegają one do siebie. Pozwala to zapobiec plątaniu się słuchawek i uniknąć bałaganu. Wystarczy przyłożyć je do siebie, związać płaskim, nieplączącym się przewodem i włożyć do torby. W dowolnym momencie można je wyjąć i rozłożyć w równie prosty sposób.