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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
TAUN102BK/00
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.
Dokanałowe
7 godzin odtwarzania
Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz podładować w bardzo krótkim czasie niemal rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie 15 minut ładowania, by móc słuchać muzyki przez kolejne 90 minut.
Te słuchawki dokanałowe są wyposażone w podłużne, magnetyczne elementy douszne ułatwiające przechowywanie. Magnesy są wbudowane w tylnych częściach obu elementów nausznych, dzięki czemu przylegają one do siebie. Pozwala to zapobiec plątaniu się słuchawek i uniknąć bałaganu. Wystarczy przyłożyć je do siebie, związać płaskim, nieplączącym się przewodem i włożyć do torby. W dowolnym momencie można je wyjąć i rozłożyć w równie prosty sposób.
4.7
z 5
18
Opinie
100%
poleca ten produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakość, cena
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Pracownik Philips
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Zalety
brze się je nosi
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Nomili
24/04/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!
Zalety
wygodne
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem