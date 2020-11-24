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  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
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  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność

Produkcja zakończona

3000 seriesBezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Opinie | 100% poleca ten produkt
Bezprzewodowa wolność
Kompaktowe słuchawki dokanałowe Upbeat z funkcją Bluetooth zapewniają potężny dźwięk i do 7 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki. Wygodne, przenośne rozwiązanie.
Poznaj wszystkie korzyści

Potężny dźwięk

Bezprzewodowa wolność

  • Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

  • Dokanałowe

  • 7 godzin odtwarzania

Niezwykła wygoda i pasywna izolacja szumów

Technologia szybkiego ładowania

Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz podładować w bardzo krótkim czasie niemal rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie 15 minut ładowania, by móc słuchać muzyki przez kolejne 90 minut.

Podłużne, magnetyczne elementy douszne ułatwiają przechowywanie

Te słuchawki dokanałowe są wyposażone w podłużne, magnetyczne elementy douszne ułatwiające przechowywanie. Magnesy są wbudowane w tylnych częściach obu elementów nausznych, dzięki czemu przylegają one do siebie. Pozwala to zapobiec plątaniu się słuchawek i uniknąć bałaganu. Wystarczy przyłożyć je do siebie, związać płaskim, nieplączącym się przewodem i włożyć do torby. W dowolnym momencie można je wyjąć i rozłożyć w równie prosty sposób.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

18

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakość, cena

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Zalety

brze się je nosi

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!

Zalety

wygodne

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie