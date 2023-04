Czyszczenie także trudno dostępnych miejsc

Dzięki niewielkiej wysokości (96 mm) robot sprząta również w trudno dostępnych miejscach pod sofami, łóżkami i innymi meblami. W celu dokładniejszego czyszczenia robot używa szczotki bocznej do zamiatania wzdłuż krawędzi, aby skierować brud do otworu ssącego. Robot porusza się po mieszkaniu bez pomocy człowieka. Bez trudu pokonuje przeszkody o wysokości do 17 mm, na przykład przejeżdża przez progi drzwiowe i wjeżdża na wykładziny lub dywany. Co więcej, na spodzie robota znajdują się trzy czujniki zapobiegające upadkowi z wysokości lub ze schodów.