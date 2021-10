Być może urządzenie OneBlade nie zostało prawidłowo naładowane. Aby naładować urządzenie OneBlade, wykonaj poniższe instrukcje albo zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Instrukcje ładowania urządzenia Philips OneBlade

1. Wyłącz urządzenie OneBlade.

2. Podłącz wtyczkę przewodu ładującego do gniazda w dolnej części urządzenia OneBlade, a przewód ładowarki do dowolnego gniazdka elektrycznego 120 V AC. Upewnij się, że do ładowania urządzenia OneBlade używasz oryginalnego adaptera firmy Philips.