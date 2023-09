Normalnym zjawiskiem jest, że ze względu na rozdrobnienie część zmielonej kawy wpada do wnętrza i pod blok zaparzający. Zaleca się płukanie bloku zaparzającego i czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy Philips co tydzień.

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące czyszczenia oraz samouczek wideo:

Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie się wyłączy i przestanie wydawać dźwięki (może to potrwać ok. 15–20 sekund). Aby otworzyć klapkę serwisową i wyjąć blok zaparzający, naciśnij przycisk „PUSH” w prawo, a następnie chwyć blok i pociągnij go do siebie. Wypłucz blok zaparzający w letniej wodzie i pozostaw do wyschnięcia, zanim umieścisz go z powrotem w urządzeniu.

Czy wykonanie tych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.