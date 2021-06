Możliwe, że podczas regulowania ustawienia młynka i wyboru drobniejszego mielenia kawy, pokrętło zostało przypadkowo przekręcone zbyt daleko, co doprowadziło do sytuacji, w której dwa kamienie do mielenia znalazły się zbyt blisko siebie. To mogło spowodować, że kawa była mielona bardzo drobno i nie wchłaniała wody.

Aby rozwiązać ten problem, wystarczy ponownie ustawić młynek na grubsze mielenie, obracając pokrętło znajdujące się w pojemniku na ziarna kawy na wyższą wartość lub większe ziarna kawy.