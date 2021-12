W ekspresie do kawy Philips ze zbiornika nie wypływa woda

Uwięzione powietrze może blokować dopływ wody do ekspresu do kawy Philips. Może to być jeden z powodów, dla których ze zbiornika nie jest pobierana woda. Czytaj dalej, aby poznać wszystkie możliwe przyczyny i sposoby rozwiązania problem.