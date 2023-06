Modele golarki firmy Philips do golenia na mokro i na sucho nie będą działać, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej. Te typy golarek mogą być używane pod prysznicem i mają na uchwycie ikonę prysznica. Ze względów bezpieczeństwa działają one tylko wtedy, gdy nie są podłączone do sieci elektrycznej.