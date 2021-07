Zapchany odkurzacz może wytwarzać więcej ciepła niż zwykle. Może to obniżyć skuteczność odkurzania.



Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem:



Odkurzacz bezworkowy:



1. Upewnij się, że pojemnik na kurz jest pusty.

2. Upewnij się, że filtr ochronny silnika jest czysty.

3. Upewnij się, że filtr wylotowy jest czysty.

4. Upewnij się, że wąż, rura lub nasadka nie są zablokowane.





Odkurzacz workowy:



1. Upewnij się, że filtr ochronny silnika jest czysty.

2. Upewnij się, że filtr wylotowy jest czysty.

3. Upewnij się, że worek na kurz nie jest pełny.

4. Jeżeli filtry są czyste, a worek na kurz nie jest zapełniony, ale wydajność odkurzacza pozostaje niska i nagrzewa się on do wysokiej temperatury, należy wymienić worek na kurz.



Jeśli odkurzacz Philips mocno nagrzewa się w czasie użytkowania nawet po wykonaniu powyższych czynności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.