Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?

Aby połączyć obsługującą łączność Bluetooth szczoteczkę Philips Sonicare z aplikacją Sonicare, należy sparować szczoteczkę i telefon przez Bluetooth. Przy pierwszym użyciu aplikacji należy sparować szczoteczkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



Po sparowaniu szczoteczki z aplikacją będzie ona łączyć się i synchronizować po włączeniu. Telefon z włączoną łącznością Bluetooth i aplikacją musi znajdować się w pobliżu.

