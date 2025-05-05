Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?
Aby połączyć obsługującą łączność Bluetooth szczoteczkę Philips Sonicare z aplikacją Sonicare, należy sparować szczoteczkę i telefon przez Bluetooth. Przy pierwszym użyciu aplikacji należy sparować szczoteczkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
Po sparowaniu szczoteczki z aplikacją będzie ona łączyć się i synchronizować po włączeniu. Telefon z włączoną łącznością Bluetooth i aplikacją musi znajdować się w pobliżu.
Powyższe informacje dotyczą także aplikacji Sonicare for Kids. Obejrzyj film poniżej, aby uzyskać więcej informacji.