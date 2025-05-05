Wyszukiwane terminy

    Pomoc Philips

    Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?

    Opublikowano dnia 05 May 2025
    Aby połączyć obsługującą łączność Bluetooth szczoteczkę Philips Sonicare z aplikacją Sonicare, należy sparować szczoteczkę i telefon przez Bluetooth. Przy pierwszym użyciu aplikacji należy sparować szczoteczkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
     
    Po sparowaniu szczoteczki z aplikacją będzie ona łączyć się i synchronizować po włączeniu. Telefon z włączoną łącznością Bluetooth i aplikacją musi znajdować się w pobliżu.
     
    Powyższe informacje dotyczą także aplikacji Sonicare for Kids. Obejrzyj film poniżej, aby uzyskać więcej informacji.
     
