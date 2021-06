Przed użyciem systemu spieniania mleka należy zawsze upewnić się, że jego części są czyste. Umyj wszystkie części zgodnie z zaleceniami zawartymi w artykule „Jak czyścić i konserwować ekspres do kawy Philips/Saeco” lub w instrukcji obsługi.



Zawsze zwróć szczególną uwagę na czyszczenie systemu obiegu mleka w ekspresie do kawy. Staraj się nie dopuścić do wysychania mleka w tym systemie, ponieważ zaschnięte mleko jest trudne do usunięcia.



Uwaga: Tylko spieniacz mleka LatteGo nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń. Inne systemy, takie jak urządzenia z pojemnikiem na mleko, nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.



Jeśli mimo wyczyszczenia i zastosowania pozostałych porad urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.