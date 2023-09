Szczotka obrotowa jest zablokowana

Pod szczotką bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips mogły utknąć zabrudzenia lub włosy.

Może to spowodować zablokowanie szczotki obrotowej i

zauważalny spadek mocy ssania. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami czyszczenia szczotki odkurzacza:

Zdejmij szczotkę za pomocą przycisku Easy i zdejmij nasadkę boczną (rysunki 1–3)

Wyciągnij ręcznie wszystkie włosy ze szczotki i spod nasadki lub użyj nożyczek (rysunek 4) .

Załóż nasadkę boczną z powrotem, wciskając ją, aż usłyszysz kliknięcie i zatrzaśnij szczotkę z powrotem na miejscu (rysunki 5–7) . Odkurzacz jest ponownie gotowy do użycia.

Pokrywka pojemnika na kurz nie jest prawidłowo zamocowana na pojemniku na kurz lub pojemnik na kurz nie jest prawidłowo przymocowany do urządzenia

W obu przypadkach może to prowadzić do spadku mocy ssania. Upewnij się, że pokrywka pojemnika na kurz jest prawidłowo przymocowana do pojemnika na kurz, a pojemnik na kurz do urządzenia (patrz rysunek poniżej).

Brak filtra w urządzeniu

. Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamontowany w urządzeniu (patrz rysunek poniżej).