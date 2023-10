Philips Coffee+ Informacja o polityce prywatności

Używamy danych łączonych użytkownika, by ulepszać zawartość, funkcjonalność i przydatność Aplikacji, Urządzeń i Usług, jak również rozwijać nowe produkty i usługi. W takim przypadku uważamy, że przetwarzanie danych łączonych użytkownika opiera na naszym uzasadnionym prawnie interesie. Jeśli użytkownik zgodzi się na otrzymywanie wiadomości promocyjnych o naszych produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach, które mogą być odpowiednie dla użytkownika w oparciu o jego preferencje i zachowanie online, możemy mu wysyłać wiadomości marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i portale społecznościowe. Aby móc dostosować wiadomości do preferencji i zachowania użytkownika oraz dostarczyć mu najbardziej odpowiednie i zindywidualizowane treści, możemy analizować Dane łączne użytkownika. Użytkownik może cofnąć zgodę i subskrypcję takich komunikacji w dowolnym momencie. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time.If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. Więcej informacjiMniej informacji