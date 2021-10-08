Produkt zapewnia dostęp do usług z zakresu zarządzania, obsługi i konserwacji. Produkt można obsługiwać lokalnie lub zdalnie za pomocą aplikacji Smart Shaver dostarczonej przez firmę Philips na urządzenie przenośne użytkownika (np. telefon komórkowy, komputer typu tablet lub inne podłączone urządzenie). Aplikacja Smart Shaver (zwana dalej „Aplikacją”) zapewnia również dostęp do innych funkcji.



Produkt, oprogramowanie zainstalowane w nim (wraz z wszelkimi aktualizacjami tego oprogramowania) (zwane dalej „Oprogramowaniem produktu”) oraz aplikacja (zwana dalej „Oprogramowaniem aplikacji”) są zbiorczo określane jako „Usługi”.

Aby móc w pełni korzystać z usług oferowanych przez firmę Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Holandia (zwaną dalej „firmą Philips”), należy: a. pobrać aplikację; b. zaakceptować warunki korzystania z Usług określone poniżej (zwane dalej „Warunkami”); c. zatwierdzić Aplikację jako formalny kanał komunikacji z firmą Philips, np. w sprawie wszelkich zmian w Usługach lub regulujących je Warunkach („Formalna komunikacja”); d. przyjąć do wiadomości, że Usługi są uzależnione od dostępności infrastruktury/wymagań systemowych i usług osób trzecich (takich jak dostawca usług internetowych, operator itp.) zakontraktowanych przez użytkownika lub firmę Philips; e. aktywować Usługi poprzez podłączenie Produktu w sposób wskazany w instrukcji obsługi. Obsługa Klienta: w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Produktów, Usług albo niniejszych Warunków prosimy o kontakt z Obsługą Klienta firmy Philips. Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę, a korzystając z Usług, Użytkownik zgadza się na objęcie niniejszymi Warunkami. Korzystanie z Usług podlega niniejszym Warunkom.



Jeżeli jesteś użytkownikiem tych Usług na terytorium Unii Europejskiej, pamiętaj, że dodatkowe warunki zawarte w Załączniku I włączono do niniejszej Umowy i stanowią one jej integralną część. Przegląd Zakup dowolnego Produktu podlega gwarancji udzielanej na ten Produkt (zwanej dalej „Gwarancją”). Ta Gwarancja stanowi uzupełnienie niniejszych Warunków i nie ogranicza żadnych ustawowych praw gwarancyjnych, które przysługują konsumentowi w jego kraju zamieszkania. Zawieszenie, wypowiedzenie i zakończenie Niniejsze Warunki będą zachowywać pełną moc prawną i zastosowanie przez cały okres dostępu do lub użytkowania Usług albo do wypowiedzenia na mocy niniejszych Warunków. W dowolnej chwili firma Philips może (a) zawiesić bądź wypowiedzieć Użytkownikowi prawa do dostępu lub korzystania z Usług albo (b) wypowiedzieć niniejsze Warunki względem Użytkownika, jeśli firma Philips w dobrej wierze stwierdzi, że użytkownik korzystał z Usług z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wypowiedzeniu Użytkownik traci prawo do korzystania z Usług i dostępu do nich. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia w dowolnym momencie Usług lub ich części z uprzedzeniem lub bez. Użytkownik akceptuje, że firma Philips nie będzie odpowiedzialna względem niego ani osoby trzeciej za wykonanie wymienionego wyżej prawa.

Konto i (dez)aktywacja (a) Użytkownik może utworzyć Konto i korzystać z Usług pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków oraz obowiązujących przepisów. Wszelkie wykorzystanie lub dostęp do usług przez osoby w wieku poniżej 16 lat jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszych Warunków. (b) Użytkownik zobowiązuje się: (i) dokładnie podać wszystkie informacje kontaktowe i inne informacje wymagane przez firmę Philips oraz niezwłocznie powiadomić firmę Philips o wszelkich zmianach w tych informacjach; (ii) zachować poufność danych logowania do Konta.

Dostęp i użytkowanie Firma Philips przyznaje użytkownikowi niezbywalne i niewyłączne prawo do dostępu i korzystania z Usług (bez prawa do udzielania sublicencji) poprzez zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji na urządzeniach przenośnych (bez względu na to, czy należą do użytkownika czy do innej osoby), zgodnie z Warunkami. Aktualizacje oprogramowania Zapewnimy niezbędne aktualizacje przez okres racjonalnie oczekiwany przez użytkownika, a co najmniej przez okres obowiązywania gwarancji na Produkt. Możemy aktualizować lub zmieniać dowolną Usługę w sposób zdalny bez powiadamiania użytkownika. Jeśli z powodu działania lub braku działania użytkownika aktualizacje nie zostaną zainstalowane w stosownym czasie po ich udostępnieniu, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w funkcjonowaniu Usług spowodowane tym niepowodzeniem. Aktualizacje lub zmiany podlegają niniejszym Warunkom (lub ich nowszej wersji). Automatyczne aktualizacje oprogramowania Firma Philips może aktualizować lub zmieniać Oprogramowanie Usług i może to robić zdalnie bez powiadamiania użytkownika. Aktualizacje lub zmiany podlegają niniejszym Warunkom (lub ich nowszej wersji). Firma Philips może również zaktualizować Oprogramowanie aplikacji, o czym będzie informować użytkownika. Ograniczenia Użytkownik zgadza się: (a) nie korzystać z Usług z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa, uregulowań lub nakazów sądowych ani dla celów niezgodnych z prawem lub niestosownych; (b) korzystać z Usług wyłącznie w sposób przewidziany przez firmę Philips; (c) nie używać Usług w sposób narażający na szkodę firmę Philips, jej usługodawców lub inne osoby; (d) nie publikować ponownie, nie kopiować, nie rozpowszechniać ani nie odtwarzać żadnej części Usług; oraz (e) przestrzegać wszelkich uzasadnionych wymagań lub ograniczeń wskazanych lub narzuconych przez firmę Philips. Urządzenia typu jailbreak Ta aplikacja nie jest przeznaczona do użytkowania na urządzeniach, w których system operacyjny nie jest zgodny z domyślnym standardem („urządzenia typu jailbreak”). Użytkownik potwierdza, że nie będzie podejmował prób zainstalowania ani korzystania z niniejszej aplikacji na żadnym urządzeniu typu jailbreak. Jakakolwiek próba zainstalowania lub korzystania z tej aplikacji na urządzeniu typu jailbreak będzie stanowiła naruszenie obowiązujących warunków i może prowadzić do zamknięcia konta bez możliwości zwrotu kosztów wedle własnego uznania firmy Philips. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z urządzeń typu jailbreak. Open Source Oprogramowanie produktu lub Oprogramowanie aplikacji może zawierać elementy, które podlegają licencji typu open source, a nie niniejszym Warunkom użytkowania. Więcej informacji na temat Oprogramowania aplikacji można znaleźć w sekcji Informacje w Aplikacji. Więcej informacji o Oprogramowaniu produktu można znaleźć w instrukcji obsługi danego produktu. Każdy kod źródłowy, który musi być oferowany w ramach obowiązujących licencji typu open source, zostanie podany na żądanie. Aby otrzymać kod źródłowy lub uzyskać dodatkowe informacje, należy wysłać wiadomość w języku angielskim na adres: [email protected] i podać w niej dane identyfikacyjne produktu. Opłaty i płatne aktualizacje Firma Philips oferuje Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Usług. Firma Philips może zdecydować o zaoferowaniu dodatkowych Usług („Płatne Aktualizacje”) za opłatą. Jeśli w przyszłości jakaś Usługa będzie miała być oferowana za opłatą, firma Philips poinformuje o tym użytkownika. W takim przypadku użytkownik może wybrać dalsze bezpłatne korzystanie z oferowanych Usług lub wybrać Płatną aktualizację za wymaganą opłatą bądź zakończyć korzystanie z Usług. Treści Użytkownika Użytkownik może tworzyć lub przesyłać treści za pośrednictwem Usług („Treści Użytkownika”), decydując przy tym, co zostanie udostępnione publicznie. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi i innym osobom przyjemnego korzystania z Usług, dlatego prosimy nie używać Usług w sposób powszechnie uznany za niestosowny (na przykład obsceniczny, naruszający uregulowania i przepisy prawa, obraźliwy, dyskryminujący lub naruszający prawa innych osób). Treści Użytkownika nie są dostarczane przez firmę Philips i nie popieramy opinii, zaleceń ani porad w nich wyrażonych. Możemy wykorzystywać udostępniane treści, w tym również do celów komercyjnych. W związku z tym należy zachować ostrożność w wyborze udostępnianych treści.

Osoby trzecie i opłaty na ich rzecz Istnieje możliwość, że podczas korzystania z Usług Użytkownik skorzysta także z usługi, pobierze element oprogramowania lub zakupi towary dostarczane przez osobę trzecią. Takie usługi i produkty osób trzecich mogą podlegać oddzielnym zasadom i ograniczeniom, nieujętym w niniejszych Warunkach, a Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ich względem osoby trzeciej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za wszelkie opłaty naliczane przez osoby trzecie, takie jak dostawca usług internetowych lub operator telefonii komórkowej Użytkownika, które przedstawiają użytkownikowi określone wymagania umożliwiające korzystanie z Usług.

Własność i własność intelektualna Firma Philips jest właścicielem praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych i praw do wizualnej postaci produktu wszystkich materiałów i treści wyświetlanych wewnątrz i z poziomu Usług. Użytkownikowi nie wolno powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, prezentować, oprawiać, wykonywać, publikować, dystrybuować, rozpowszechniać, przekazywać, nadawać ani wprowadzać w obieg wymienionych materiałów lub treści na rzecz osoby trzeciej (w tym prezentować lub dystrybuować materiałów za pośrednictwem witryny internetowej osoby trzeciej) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Philips, z wyłączeniem korzystania z Usług w przewidzianych celach. Firma Philips zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach. Przesyłając do firmy Philips komentarz, sugestię lub jakikolwiek inny materiał („Opinie”) związany z Usługami (wyłączając treści niezgodne z prawem), użytkownik niniejszym przenosi wszelkie prawa własności w zakresie takich Opinii na firmę Philips i przyjmuje do wiadomości, że będziemy mieli prawo do wykorzystania i realizowania takich Opinii w dowolny sposób bez ograniczeń i bez zobowiązania do poufności, podawania autorstwa i wypłaty wynagrodzenia wobec użytkownika, lub udziela firmie Philips licencji na wykorzystanie takich Opinii bez żadnych ograniczeń w zakresie, w jakim powyższe uznane jest za nieskuteczne.

Wyłączenia gwarancyjne Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi atrakcyjnych usług. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE MOŻEMY JEDYNIE DOSTARCZYĆ USŁUGI W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ, I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, ORAZ ŻE TERMINOWOŚĆ I REZULTATY KORZYSTANIA Z USŁUG NIE SĄ GWARANTOWANE. Wynika to między innymi z tego, że dostępność Usług zależy również od okoliczności zewnętrznych, takich jak posiadany komputer, urządzenie przenośne, instalacja domowa, sieć Wi-Fi, dostawca usług internetowych czy operator telefonii komórkowej użytkownika, na które firma Philips nie ma wpływu. W związku z tym firma Philips nie może zagwarantować w odniesieniu do Usług: dostępności, czasu sprawności, dokładności rezultatów, dokładności danych, przechowywania danych, dostępności we wszystkich krajach, wiarygodności otrzymanych powiadomień, określonego poziomu oszczędności ani innych korzyści pieniężnych.

Ograniczenie odpowiedzialności Mimo że wierzymy w prawidłowe działanie naszych Usług, zawsze istnieje możliwość, że coś nie zadziała tak, jak powinno. Jeśli w wyniku niefortunnego zdarzenia Usługi nie działają lub jakakolwiek treść została utracona, prosimy o przyjęcie naszych najszczerszych przeprosin. Rozumiemy oczywiście, że jest to sytuacja niepożądana i niekomfortowa. Niestety, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług. W ŻADNEJ SYTUACJI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWOTY PRZEKRACZAJĄCE OPŁATY UISZCZONE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI.

Formalna komunikacja Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszych Warunków od czasu do czasu. Będzie się to odbywało za pośrednictwem Formalnej komunikacji. Jeśli wprowadzimy poważną (istotną) zmianę w ważnych punktach niniejszych Warunków, możemy powiadomić użytkownika o zmianach w bardziej widoczny sposób. Możemy na przykład tymczasowo podkreślić nowe lub zmienione części niniejszych Warunków, tymczasowo zamieścić widoczną informację w Aplikacji bądź tymczasowo dodać słowo „Zaktualizowane” do tytułu niniejszych Warunków i/lub łącza hipertekstowe odsyłające do niniejszych Warunków. W niektórych przypadkach możemy również wysłać do użytkownika wiadomość e-mail lub inny komunikat informujący Użytkownika o zmianie oraz dostępnych możliwościach i działaniach, jakie Użytkownik może podjąć przed ich wejściem w życie. Brak działania lub dalsze korzystanie z Usług po wymienionych alertach lub powiadomieniach, albo akceptacja zmian, przy których wymagamy uprzedniej zgody Użytkownika, będą stanowiły informację, że Użytkownik zgadza się na wymienione zmiany.

Prawo właściwe W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa niniejsze warunki użytkowania będą rozumiane i interpretowane według przepisów prawa holenderskiego oraz im podległe (bez uwzględnienia jego przepisów prawa kolizyjnego). Ta decyzja nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika w ramach praw ochrony konsumenta w jego kraju zamieszkania. Strony uzgadniają niniejszym, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszych Warunków. Uwagi końcowe Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem Rządu Stanów Zjednoczonych ani określonym przez Rząd Stanów Zjednoczonych jako „kraj wspierający terroryzm” oraz że (ii) nie znajduje się na żadnej liście Rządu Stanów Zjednoczonych zawierającej podmioty zabronione lub mające ograniczone prawa. Ponadto użytkownik nieodwołalnie przyznaje sklepowi z aplikacjami mobilnymi, w którym zakupił Aplikację, prawo do egzekwowania niniejszych warunków względem użytkownika w charakterze osoby trzeciej będącej ich beneficjentem (i uznaje się, że sklep ten to prawo przyjmuje). Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować lub reeksportować – bezpośrednio lub pośrednio – Usług, Produktu, Oprogramowania produktu, Aplikacji i/lub Oprogramowania aplikacji do wszelkich państw, w odniesieniu do których Ustawa o Ograniczeniach Eksportu lub inne podobne prawo czy przepisy obowiązujące na terenie Stanów Zjednoczonych wprowadza wymóg licencji na eksport lub inną formę akceptacji ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, chyba że użytkownik uzyskał był już odpowiednią licencję na eksport lub akceptację.

ZAŁĄCZNIK I

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW USŁUG NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

W zakresie, w jakim rozporządzenie (UE) 2023/2854 („akt w sprawie danych UE”) ma zastosowanie do Stron w odniesieniu do Usług, a Usługi bądź ich część kwalifikuje się jako Produkt skomunikowany i/lub Usługę powiązaną w rozumieniu aktu w sprawie danych UE, obowiązują poniższe warunki.

Definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszym ustępie (np. Posiadacz danych, Użytkownik, Produkt skomunikowany, Usługa powiązana, Dane z Produktu, Dane z Usługi powiązanej) mają znaczenie nadane im w akcie w sprawie danych UE.



Role Stron

Firma Philips pełni funkcję Posiadacza danych stosownego Produktu skomunikowanego i/lub Usługi powiązanej.



Jeżeli do celów niniejszych Warunków jesteś użytkownikiem Aplikacji, w rozumieniu aktu w sprawie danych UE kwalifikujesz się jako Użytkownik, który ma prawo w stosownych przypadkach uzyskiwać dostęp do Danych z Produktu i/lub Danych z Usługi powiązanej.



Informacje na temat kategorii informacji kwalifikujących się jako Dane z Produktu i/lub Dane z Usługi powiązanej mające zastosowanie do tych Usług można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez firmę Philips w związku z Usługami.



Dostęp do danych

Jeżeli nie masz bezpośredniego dostępu do Danych z Produktu i/lub Danych z Usługi powiązanej, na podstawie niniejszej Umowy możesz złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do konkretnych Danych z Produktu lub Danych z Usługi powiązanej. Każdy taki wniosek musi być złożony na piśmie i zawierać: (i) podstawę prawną i uzasadnienie wniosku oraz (ii) wystarczające informacje umożliwiające firmie Philips zweryfikowanie tożsamości Użytkownika w odniesieniu do odpowiedniego Produktu skomunikowanego lub odpowiedniej Usługi powiązanej.



Warunki i ograniczenia dotyczące ujawniania danych

Po przedłożeniu prawomocnego wniosku o uzyskanie dostępu do danych firma Philips może, według własnego uznania, odrzucić ten wniosek lub zawiesić bieżące udostępnianie danych (o ile zostało zainicjowane) w dowolnym z następujących przypadk

ów:

a. Kwestie dotyczące danych osobowych: i) żądane dane zawierają dane osobowe, ii) Użytkownik nie jest osobą, której dane dotyczą, oraz iii) firma Philips twierdzi, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych nie ma ważnych podstaw prawnych do udostępnienia danych osobowych.

b. Ochrona tajemnic handlowych: i) firma Philips uzna, że żądane dane kwalifikują się jako tajemnica handlowa zgodnie z obowiązującym prawem; ii) można zasadnie oczekiwać, że ich ujawnienie spowoduje poważne szkody gospodarcze dla firmy Philips lub strony trzeciej posiadającej tajemnicę handlową oraz iii) Strony nie są w stanie, pomimo starań podejmowanych w dobrej wierze, osiągnąć porozumienia w sprawie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochrony.

Jeżeli firma Philips wyrazi zgodę na ujawnienie Danych z Produktu lub Danych z Usługi powiązanej zawierających dane osobowe lub tajemnice handlowe, oprócz wszelkich warunków ustanowionych odrębną umową Użytkownik: i) wdroży i zachowa odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poufności, integralności i zgodnego z prawem przetwarzania takich danych; ii) powstrzyma się od ujawniania takich danych stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Philips; iii) będzie ponosić pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek nieuprawnione użycie, ujawnienie lub naruszenie; iv) nie będzie modyfikować, wyłączać ani obchodzić żadnych technicznych środków ochrony wdrożonych przez firmę Philips.



Jeżeli firma Philips wyrazi zgodę na ujawnienie Danych z Produktu lub Danych z Usługi powiązanej, Użytkownik może korzystać z tych danych wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się, że nie będzie: i) wykorzystywać danych do opracowywania lub wspierania rozwoju produktów lub usług, które konkurują z produktami lub usługami firmy Philips, ani udostępniać danych stronom trzecim w tym celu; ii) wykorzystywać danych w celu uzyskania wglądu w sytuację ekonomiczną, zasoby i metody produkcji firmy Philips; iii) wykorzystywać luk w zabezpieczeniach lub luk w infrastrukturze firmy Philips w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych; iv) udostępniać danych wszelkim stronom trzecim, które sprawują znaczącą kontrolę nad dostępem do rynków lub platform cyfrowych; v) wykorzystywać danych w sposób, który narusza odpowiednie zobowiązania prawne lub regulacyjne.



Wykorzystywanie danych

Użytkownik niniejszym upoważnia firmę Philips i jej Podmioty powiązane do korzystania z dowolnych, łatwo dostępnych Danych z Produktu lub Danych z Usługi powiązanej (Usług powiązanych) w następujących celach:

a. wykonywanie dowolnej umowy z Użytkownikiem lub podejmowanie działań związanych z taką Umową;



b. świadczenie usług wsparcia (np. konserwacji, rozwiązywania problemów), rękojmi, gwarancji lub usług o podobnym charakterze bądź ocena roszczeń wnoszonych przez Użytkownika lub stronę trzecią (np. w związku z nieprawidłowym działaniem) związanych z Usługami;



c. monitorowanie i zachowywanie prawidłowego działania, bezpieczeństwa i ochrony Produktu, usługi i/lub związanej z nimi własności intelektualnej oraz zapewnianie kontroli jakości;



d. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązków nakładanych na firmę Philips jako producenta Produktu na mocy rozporządzeń i norm branżowych oraz dotyczących produktów;



e. doskonalenie działania dowolnych produktów lub usług oferowanych przez firmę Philips;



f. opracowywanie nowych produktów lub usług, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), opracowywanych przez firmę Philips, strony trzecie działające w imieniu firmy Philips lub we współpracy z innymi stronami bądź za pośrednictwem spółek specjalnego przeznaczenia (takich jak przedsięwzięcia typu joint venture);



g. przeprowadzanie walidacji parametrów użytkowych produktów lub usług oraz uzasadnianie stwierdzeń o charakterze technicznym lub marketingowym;



h. generowanie zanonimizowanych lub zagregowanych danych bądź tworzenie danych pochodnych w dowolnym legalnym celu (w tym w celu udostępniania takich danych stronom trzecim);



i. udostępnianie tych danych stronom trzecim, pod warunkiem że: i) strona trzecia wykorzystuje dane wyłącznie do wspierania firmy Philips w realizacji celów wymienionych powyżej lub realizacji tych celów wspólnie z firmą Philips; oraz ii) firma Philips zawiera wiążące umowy, które zobowiązują stronę trzecią do: wykorzystania danych wyłącznie do uzgodnionych celów, ochrony danych odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi oraz nieudostępniania tych danych kolejnym stronom. Firma Philips może zawsze korzystać z usług dostawców usług, takich jak przetwarzanie w chmurze, hosting lub podobne usługi, aby osiągnąć uzgodnione cele wymienione powyżej.

Firma Philips będzie stosować odpowiednie środki ochrony danych, które będą odpowiednie do okoliczności, z uwzględnieniem stanu nauki i technologii oraz kosztów związanych z tymi środkami ochrony.