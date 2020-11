Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie

Na pierwszy rzut oka to może nie być oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego użytkowania włosie główki szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien Przypominających zanika i zmienia się w biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące.