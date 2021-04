Nieprzerwana akcja

Funkcja FreeSync dopasowuje częstotliwość odświeżania renderowanych obrazów do częstotliwości odświeżania wyświetlacza, natomiast funkcja Low Input Lag skraca czas przesyłania danych z urządzenia do monitora, zapewniając szybsze wyświetlanie informacji wizualnych. Ponadto model 558M1R oferuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz, co zapewnia bardziej realistyczny ruch.