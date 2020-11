Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka

Klasyczny spieniacz do mleka, który bariści nazywają „pannarello”, wytwarza parę, co pozwala w prosty sposób przygotować delikatną piankę z mleka do cappuccino. Wyzwól w sobie baristę, przygotowując pyszne kawy mleczne w tradycyjny sposób!