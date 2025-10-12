Delektuj się wspaniałymi grzankami

Toster ma szerokie otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia idealne, równomiernie opieczone, złociste grzanki, niezależnie od grubości kromki. Wyposażony jest we wbudowany ruszt do podgrzewania bułek i wysuwaną tackę na okruszki. Nienagrzewająca się obudowa, wysoki podnośnik pieczywa i przycisk anulowania zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.