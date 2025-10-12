ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Standard Product Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips
  • Standard Product Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips

Produkcja zakończona

Toster

HD2623/55

Delektuj się wspaniałymi grzankami

Toster ma szerokie otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia idealne, równomiernie opieczone, złociste grzanki, niezależnie od grubości kromki. Wyposażony jest we wbudowany ruszt do podgrzewania bułek i wysuwaną tackę na okruszki. Nienagrzewająca się obudowa, wysoki podnośnik pieczywa i przycisk anulowania zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze złociste tosty niezależnie od grubości kromki

Delektuj się wspaniałymi grzankami

  • 2 otwory

  • 3 funkcje

  • Biało-pomarańczowy

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można ją bezpiecznie dotykać

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można ją bezpiecznie dotykać

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można jej bezpiecznie dotykać.

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala na bezpieczne wyjmowanie małych kromek chleba.

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie