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Produkcja zakończona
HD2623/55
Delektuj się wspaniałymi grzankami
Toster ma szerokie otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia idealne, równomiernie opieczone, złociste grzanki, niezależnie od grubości kromki. Wyposażony jest we wbudowany ruszt do podgrzewania bułek i wysuwaną tackę na okruszki. Nienagrzewająca się obudowa, wysoki podnośnik pieczywa i przycisk anulowania zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.
2 otwory
3 funkcje
Biało-pomarańczowy
Obudowa tostera pozostaje chłodna i można jej bezpiecznie dotykać.
Wysoki podnośnik pieczywa pozwala na bezpieczne wyjmowanie małych kromek chleba.
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